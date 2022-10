PERUGIA – Ancora più di mille casi e ulteriore aumento dei ricoverati sia di area medica che in terapia intensiva. Questo il quadro che emerge dal bollettino del 5 ottobre 2022 sulla diffusione del Covid-19 in Umbria dove si tornano a contare 148 (12 in più del giorno precedente) pazienti positivi trattati nei reparti Covid, riportando la pressione ospedaliera ai livelli del 31 agosto scorso, quando se ne contavano 153. Di questi pazienti sette sono trattati in rianimazione (quattro in più), 96 in area medica (dieci in più) e 45 in altri reparti (due in meno). Nelle ultime 24 ore, poi, si è contato un ulteriore decesso, che ha portato a quota 2.130 il bilancio delle vittime in Umbria dall’inizio della pandemia. I nuovi contagi, invece, sono 1.078 e sono emersi all’esito di 1.052 molecolari e 3.264 antigenici, con un tasso di positività che sfiora il 25 per cento e che risulta in flessione rispetto a quello di mercoledì scorso, quando girava a 25,5 per cento. I guariti, invece, sono 733 che contengono parzialmente l’aumento degli attualmente positivi, che in Umbria sono 66.48 (344 in più).