PERUGIA – Stando ai dati della Regione aggiornati al 2 gennaio in Umbria aumentano i ricoveri Covid e gli attualmente positivi in Umbria. I nuovi casi giornalieri sono 136 e gli attualmente positivi 4.119, in aumento del 14,5 % su base settimanale. Tredici in più I ricoverati sono 272 (13 in più rispetto al primo gennaio), di cui 138 in area medica Covid e nove (due in più nelle ultime 24 ore) in terapia intensiva. Rispetto alla scorsa settimana si registra un aumento percentuale dei ricoverati del 2,4 %. Nei primi due giorni nell’anno non ci sono stati altri decessi.