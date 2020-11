Coronavirus in Umbria, salgono i ricoveri e ci sono undici vittime

PERUGIA – Aumentano i posti occupati dai malati di Covid in terapia intensiva in Umbria e sono altre 11 le vittime registrate nelle ultime 24 ore, secondo i dati ufficiali della Regione aggiornati a mercoledì 18 novembre. Sono 501 i nuovi casi accertati, su 4.700 tamponi analizzati, con un indice di positività che risale al 10,65% rispetto a ieri (6,26), ma è ancora lontano dal 37,4% di due giorni fa. I guariti sono 460 (8.446 dall’inizio della pandemia). Altre 11, come detto, le vittime, dopo le 13 di ieri (286 in totale). Le persone attualmente ricoverate sono 444 in tutto (sei in più di ieri), di cui 75 in terapia intensiva (cinque in più). Gli attualmente positivi sono quindi 11.279 e 20.011 i casi totali dall’inzio della pandemia. I tamponi fino ad oggi complessivamente eseguiti sono 371.777.

Il quadro Gli 11.279 (+30) attualmente positivi sono così distribuiti per residenza: Perugia 2.364 (-42), Terni 1.567 (-9), Foligno 660 (+19), Fuori Regione 594 (+8), Spoleto 530 (-7), Assisi 507 (-9), Bastia Umbra 396 (+1), Gubbio 395 (+13), Città di Castello 330 (+20), Corciano 270, Umbertide 228, Narni 215 (+4), Gualdo Tadino 212 (+7), Todi 195 (+1), Marsciano 186 (+3), Magione 162 (-6), Orvieto 147 (-9), Spello 117 (+5), Trevi 107 (+1), Castiglione del Lago 97 (-7), Amelia 92 (+2), Deruta 91 (-1), Torgiano 85, Bettona 82 (+1), San Gemini 78 (+4), Montefalco 72 (+1), Norcia 72 (+1), Acquasparta 72 (-1), Giano dell’Umbria 71 (+3), Bevagna 68, Cannara 67 (+1), Montecastrilli 60 (-2), Panicale 51 (+6), Gualdo Cattaneo 51 (+2), Passignano sul Trasimeno 50, Città della Pieve 49 (+5), Valfabbrica 48 (-4), San Giustino 47 (+5), Cascia 45 (+2), Massa Martana 44, Collazzone 40 (+6), Tuoro sul Trasimeno 34 (+2), Castel Ritaldi 33 (+1), Fossato di Vico 33 (-1), San Venanzo 31 (+2), Stroncone 30 (-2), Fratta Todina 28 (+4), Montone 27 (+1), Alviano 24, Castel Giorgio 24, Sigillo 24, Campello sul Clitunno 23 (+1), Nocera Umbra 22, Citerna 22 (-1), Piegaro 22 (-2), Pietralunga 18 (+3), Otricoli 16 (+1), Paciano 15 (+2), Arrone 14, Attigliano 14, Allerona 14 (-3), Castel Viscardo 13, Fabro 11, Ferentillo 11 (-1), Cerreto di Spoleto 10, Monte Castello di Vibio 10, Scheggia e Pascelupo 10, Lugnano in Teverina 9 (+2), Lisciano Niccone 9 (+1), Calvi dell’Umbria 9, Scheggino 9, Sellano 9, Preci 8, Sant’Anatolia di Narco 8, Baschi 8 (-1), Avigliano Umbro 7, Parrano 7, Porano 7 (-1), Monte Santa Maria Tiberina 6, Montefranco 6, Valtopina 6, Giove 4, Monteleone d’Orvieto 4, Guardea 3, Ficulle 3 (-1), Costacciaro 2, Montecchio 2, Monteleone di Spoleto 2, Montegabbione 2 (-1), Penna in Teverina 1, Polino 1, Poggiodomo 0, Vallo di Nera 0.