Coronavirus in Umbria, aumentano i ricoveri. Boom di positivi a Perugia

PERUGIA – Il bollettino della Regione Umbria di sabato 17 luglio segnala 30 nuovi casi di Covid-19, su 4.954 tamponi esaminati. Meno di ieri (erano 53), anche come percentuale 0,60 contro 1, 34%). Le guarigioni sono state. Non si registrano altri decessi con Covid-19, per un totale che resta a 1.424. Gli attuali positivi al virus in Umbria sono 686 (+24). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 57.079 positività (+30). Dei 30 positivi, 10 sono a Perugia

Ricoveri. Salgono però i ricoverati negli ospedali umbri per positività al Covid -19 che a sabato sono 7 (+2) di cui 1 (invariato) in intensiva. Così i singoli nosocomi: Terni 5 ricoveri (+1), di cui 1 (invariato) in intensiva; Perugia 2 ricoveri (+1). In isolamento fiduciario ci sono 722 persone (+151).

Vaccinati. A sabato risultano somministrate 881.536 dosi di vaccino in Umbria (+9.720), pari al 91,1% delle dosi disponibili (967.687). Ciclo vaccinale completo per 363.373 persone, il 47,04% sul totale.