Coronavirus in Umbria, aumentano ancora i ricoverati negli ospedali: registrati 416 nuovi casi

PERUGIA – Ancora un aumento di ricoverati positivi al Covid in Umbria, 13 in più di domenica, solo quattro dei quali sono nei reparti di area medica dedicata. Restano invece cinque i posti occupati nelle rianimazioni. Secondo i dati sul sito della Regione nell’ultimo giorno non sono stati registrati morti legati al virus. I nuovi casi sono stati 416 e i guariti 456, gli attualmente positivi scendono a 7.968, 40 in meno. Sono stati analizzati 1.362 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 30,5 per cento.