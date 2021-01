Coronavirus in Umbria, arrivano i prefabbricati con altri 44 posti di terapia intensiva

PERUGIA – L’Umbria si prepara alla ormai annunciata fase 3 dell’emergenza Coronavirus. Arrivano dal governo, come annunciato giovedì mattina in videoconferenza dal commissario nazionale Domenico Arcuri, 44 nuovi posti di terapia intensiva con quattro container da collocare davanti agli ospedali di Perugia (10), Terni (12), Foligno (12) e Città di Castello (10). 8,2 milioni di euro di investimento del governo che costituiranno una risorsa fondamentale nel caso di una terza ondata pandemica. Verranno raggiunti 183 posti di terapia intensiva totali a far data sal 20 febbraio. Si è partiti da 59, nella fase 1. Consentiranno di alleggerire strutture ospedaliere. E di attivare progetti di ampliamento e adeguamento degli ospedali umbri per 25 milioni. I 14 posti in più previsti dentro l’ospedale di Terni non sono più necessari: la donazione della Fondazione Carit sarà utilizzata per altri scopi, sempre sanitari, ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei.

Arcuri. Lo stesso Arcuri ha citato l’Umbria come “esempio virtuoso di come si gestisce l’epidemia”. “Dobbiamo tutti aiutarci a spiegare alla nostra gente, all’opinione pubblica, che usiamo tutti i vaccini che abbiamo”, ha sottolineato Arcuri. “Non siamo produttori – ha aggiunto -, ma siamo tifosi perché l’Autorità di certificazione europea approvi prestissimo non solo le due aziende che oggi ce lo stanno fornendo ma anche le altre”.