Coronavirus in Umbria: appena 40 nuovi casi, le guarigioni sono quasi il triplo

PERUGIA – Il bollettino della Regione Umbria segnala nella giornata di domenica 23 maggio segnala appena 40 nuovi casi di Covid-19 su 4.967 tamponi esaminati, per una percentuale di positivi pari allo 0,80%. Le guarigioni sono state 102, con un decesso a Foligno. Gli attuali positivi sono dunque 1.967 (-63). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 56.101 positività (+40).

Ricoveri. Sempre a domenica, i positivi ricoverati in Umbria sono 91 (-1) di cui 13 (+1) in terapia intensiva. Nel dettaglio dei singoli nosocomi: Perugia 34 ricoveri (+1) di cui 8 (+1) in intensiva; Pantalla 22 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva; Terni 19 ricoveri (-1) di cui 3 (invariato) in intensiva; Spoleto 8 ricoveri (invariato) di cui 2 (invariato) in intensiva; Città di Castello 7 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva; Foligno 1 ricovero (invariato), nessuno in intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 2.281 persone (-84).

Vaccinazioni. Sempre a domenica, somministrate 457.532 dosi di vaccino in Umbria (+6.976, erano 450.556 alle 6.13 di sabato 22), pari al 93,5% delle dosi disponibili.