Coronavirus in Umbria, appena 26 nuovi casi con 95 guariti. Ancora 3 decessi

PERUGIA – Il bollettino della regione Umbria per la giornata di sabato 29 maggio segnala appena 26 nuovi casi di Covid -19 su 6.496 tamponi esaminati, per una percentuale di positivi pari allo 0,40%. Le guarigioni sono state 95. Si registrano purtroppo altri 3 decessi con Covid-19 a Gualdo Cattaneo e Perugia (2), per un totale che sale a 1.400. Gli attuali positivi al virus in Umbria sono 1.591 (-72). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 56.314 positività (+26).

Ricoveri. Alla mattina di sabato 29 i positivi affetti dal virus ricoverati negli ospedali umbri sono 74 (-10) di cui 6 (-2) in terapia intensiva. Nel dettaglio di singoli nosocomi: Perugia 29 ricoveri (-4) di cui 5 (-2) in intensiva; Pantalla 18 ricoveri (-2), nessuno in intensiva; Terni 18 ricoveri (-1) di cui 1 (invariato) in intensiva; Città di Castello 8 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva; Foligno 1 ricovero (invariato), nessuno in intensiva; Spoleto 0 ricoveri (-3). In isolamento fiduciario ci sono 1.599 persone (-73).

Vaccino. Sempre a sabato 29 maggio risultano somministrate 509.954 dosi di vaccino in Umbria (+9.525) pari al 96,58% delle dosi disponibili (528.015)..