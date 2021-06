Coronavirus in Umbria, ancora una giornata senza decessi: scendono positivi e ricoveri

PERUGIA – Stando all’aggiornamento della Regione di mercoledì 2 giugno, sono 33 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore. Il dato è relativo a 4.442 tamponi presi in esame, per una percentuale di positivi pari allo 0,74% (martedì 1° giugno era stata dello 0,25%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 129 (totale 53.634). Non si registrano ulteriori decessi, per un totale che resta così a 1.402. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 1.397 (-96). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 56.433 positività (+33).

Ricoveri Alla mattinata di martedì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 62 (-6) di cui 7 (+1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 23 ricoveri (-2) di cui 5 (invariato) in intensiva; Terni 18 ricoveri (invariato) di cui 2 (+1) in terapia intensiva; Pantalla 12 ricoveri (-3), nessuno in intensiva; Città di Castello 8 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva; Foligno 1 ricovero (invariato), nessuno in intensiva; Branca nessun ricovero (-1). In isolamento fiduciario ci sono 1.311 persone (-86).

Vaccinazioni Alle ore 8.30 di mercoledì 2 giugno risultano somministrate 534.204 dosi di vaccino in Umbria (+4.441, erano 529.763 alle ore 8.30 di lunedì 1°), pari al 91,31% delle dosi disponibili (585.045). Un umbro su due – 47,68% (ovvero 368.575 cittadini) – risulta vaccinato almeno con la prima dose. Nelle ultime 24 ore sono giunte in Umbria altre 45.630 dosi di vaccino.