Coronavirus in Umbria, ancora una diminuzione di ricoveri e contagi: scendono anche positivi

PERUGIA – Diminuiscono ancora i ricoverati e prosegue anche la discesa degli attualmente positivi e del tasso di positività. Questo è quanto merge dal bollettino del 19 maggio sulla diffusione del Covid-19 in Umbria dove nelle ultime 24 ore si sono contai 661 nuovi casi a fronte di 764 molecolari e 2.977 antigenici, che hanno consegnato un tasso di positività del 17,6 per cento in decisa riduzione rispetto a quello di giovedì scorso, che segnava 20,4 per cento. Migliora ancora la situazione negli ospedali dove restano trattate 147 persone (sei in meno) di cui una rianimazione (senza variazioni), 109 in area medica (senza variazioni) e 37 in altri reparti (sei in meno). I guariti, infine, sono stati 718 e per questo gli attualmente contagiati diminuiscono ancora, attestandosi a 9.273 (57 in meno).

L’analisi settimanale del Gimbe

Nella settimana 11-17 maggio si registra in Umbria una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (1.086) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-14,3%) rispetto alla settimana precedente. Sopra la media nazionale i posti letto in area medica (27,5%) mentre sono sotto media nazionale i posti letto in terapia intensiva (1,2%) occupati da pazienti Covid-19. E” quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe. La percentuale di popolazione “over cinque anni” che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 6,1% (media Italia 7%) a cui aggiungere la popolazione temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 4,9%.

Il quadro sulle vaccinazioni