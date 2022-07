PERUGIA – Salgono a 278 i ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, quattro in più di martedì, mentre sono invariati, otto, i posti occupati nelle rianimazioni. Si registra un altro morto legato al virus, in base ai dati della Regione di mercoledì 13 giugno. Nell’ultimo giorno sono emersi 2.198 nuovi positivi e 1.303 guariti, con gli attualmente positivi ora 22.404, 894 in più. Sono stati analizzati 6.660 tra tamponi e test antigenici, per un tasso di positività del 33 per cento, era 26,13 martedì e 32,39 dello stesso giorno della scorsa settimana.