Coronavirus in Umbria, ancora un giorno senza sono nuovi casi

PERUGIA – Ancora un nuovo guarito, 1,346 totali, dal Covid in Umbria dove nell’ultimo giorno non sono stati rilevati né nuovi casi, 1.440, né vittime, 80, facendo scendere da 15 a 14 il dato degli attualmente positivi. Emerge dai dati della Regione pubblicati sul suo sito. Stabili a tre i pazienti ricoverati, uno dei quali in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 715 tamponi, 94.286 nel complesso.