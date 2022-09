PERUGIA – Il trend positivo comincia a stabilizzarsi. Rispetto a venerdì ci sono tre malati di Covid ricoverati in più negli ospedali dell’Umbria. Sono 117, adesso, secondo quanto riferiscono i dati della Regione. Notizia positiva: continuano a non esserci pazienti nelle terapie intensive e non ci sono neppure altri morti per il virus. Secondo i dati della Regione, nell’ultimo giorno sono emersi 291 nuovi casi e 318 guariti, con gli attualmente positivi ora 2.727, 27 in meno.