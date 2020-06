Coronavirus in Umbria, ancora un giorno senza nuovi contagi

PERUGIA .– Ancora un giorno senza nuovi contagi di coronavirus registrati, 1.438 complessivi, e decessi, 78, in Umbria. Il sito della Regione parla di un nuovo guarito, 1.341, che fa scendere a 19 gli attualmente positivi. Stabile il dato dei pazienti ricoverati in ospedale, cinque, uno dei quali in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti mille e 117 tamponi, 89.831 dall’inizio della pandemia.