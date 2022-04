Coronavirus in Umbria, ancora un giorno senza altre vittime: leggera risalita dei ricoveri

PERUGIA – Ancora un giorno senza nuovi morti per il Coronavirus in Umbria dove salgono a 247 da 244 i ricoverati in ospedale mentre restano tre i posti occupati in rianimazione, in base ai dati della Regione aggiornati al 19 aprile. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 438 nuovi positivi e 735 guariti. Gli attualmente positivi scendono così a 12.339, 297 in meno. Sono stati analizzati 2.435 tra tamponi molecolari e test antigenici, con un tasso di positività del 19,98 per cento (era stato 34,3 lunedì).