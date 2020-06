Coronavirus in Umbria, ancora un giorno con zero nuovi casi

PERUGIA – Ancora un giorno con zero nuovi casi Covid accertati in Umbria (1.438 totali). Dove nelle ultime 24 ore non sono stati registrati altri decessi (78 dall’inizio della pandemia), due guarigioni (1.338) e altrettanti attualmente positivi in meno, ora 22. Emerge dai dati aggiornati sul sito della Regione. Passano da sette a cinque i ricoverati negli ospedali, uno in terapia intensiva (meno uno). Nell’ultimo giorno sono stati eseguiti 720 tamponi (88.509 complessivamente).