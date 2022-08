Coronavirus in Umbria, ancora un calo dei ricoverati ma si registrano altre undici vittime

PERUGIA – Scendono a 172 i ricoverati Covid in Umbria, nove in meno di mercoledì, con due posti occupati in terapia intensiva, dato stabile, secondo quanto riporta il sito della Regione. Che segnala altri 11 morti per il virus. Nell’ultimo giorno sono stati certificati 487 nuovi casi e 423 guariti, con un leggero aumento degli attualmente positivi, ora 5.425, 53 in più. Sono stati analizzati 2.458 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 19,8 per cento, sostanzialmente stabile rispetto al 20,5 dello stesso giorno della scorsa settimana.