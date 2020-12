Coronavirus in Umbria, ci sono ancora meno attualmente positivi: otto vittime

PERUGIA – Continua a decrescere la curva degli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 5.990, 75 meno di domenica in base ai dati riportati lunedì 7 dicembre sul sito della Regione. Nell’ultimo giorno i nuovi positivi sono stati 65, 25.209 totali, e 132 i guariti, 18.751, con altri otto morti, 468. I ricoverati in ospedali sono ora 395, due in più, 56 dei quali (meno quattro) in terapia intensiva. Come ogni lunedì cala notevolmente i numero dei tamponi analizzati, 377, 438.888, con un tasso di positività del 17,2 per cento (lunedì scorso era al 14,1%).

Il quadro Alla mattinata di lunedì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 395 (+2) di cui 56 (-4) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Terni 117 ricoveri (-2) di cui 16 (-1) in intensiva; Perugia 111 ricoveri (-1) di cui 16 (-3) in intensiva; Foligno 43 ricoveri (invariato) di cui 9 (+1) in intensiva; Spoleto 33 ricoveri (+3) di cui 10 (-1) in intensiva; Città di Castello 32 ricoveri (+2) di cui 5 (invariato) in intensiva; Pantalla 30 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Branca 14 ricoveri (+1), nessuna intensiva; ospedale da campo Perugia 14 ricoveri (-1), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 7.716 persone (-192), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 97.655 (+405).

Nuovi casi I 65 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Campello sul Clitunno (2), Cascia (2), Citerna (3), Città di Castello (1), Fabro (1), Foligno (10), fuori regione (2), Giano dell’Umbria (1), Gualdo Tadino (14), Gubbio (13), Montefalco (1), Perugia (3), San Gemini (1), Scheggino (1), Spello (3), Spoleto (3), Terni (2), Trevi (1) e Umbertide (1).

Il quadro I 5.990 casi attuali di Covid-19 in Umbria, alle ore 11.50 di lunedì 7 dicembre, sono così attribuiti dalla Regione: Perugia 1.022, Terni 729, Foligno 513, fuori regione 484, Spoleto 334, Assisi 292, Bastia Umbra 239, Gubbio 194, Città di Castello 173, Corciano 136, Umbertide 103, Trevi 100, Spello 94, Gualdo Tadino 93, Narni 85, Gualdo Cattaneo 83, Amelia 71, Marsciano 64, Bettona 57, Orvieto 56, Torgiano e Castiglione del Lago 50, San Giustino 45, Bevagna 43, Montefalco e Cascia 41, Castel Ritaldi 40, San Gemini, Magione e Giano dell’Umbria 39, Todi, Panicale e Montecastrilli 35, Cannara 32, Città della Pieve 30, Norcia e Acquasparta 28, Deruta 25, Nocera Umbra 24, Valfabbrica 22, Stroncone, Passignano sul Trasimeno, Collazzone e Citerna 20, Tuoro sul Trasimeno 17, Avigliano Umbro 16, Campello sul Clitunno 15, Sellano, Ferentillo, Castel Giorgio e Arrone 11, Otricoli, Guardea e Cerreto di Spoleto 10, Pietralunga, Piegaro, Massa Martana 7, Sigillo, Scheggino, Montefranco, Montecchio, Lugnano in Teverina, Giove, Ficulle, Fabro e Costacciaro 6, Valtopina, San Venanzo, Sant’Anatolia di Narco, Paciano, Montone, Monte Santa Maria Tiberina, Fratta Todina, Castel Viscardo e Attigliano 5, Calvi dell’Umbria e Alviano 4, Fossato di Vico 3, Polino, Parrano, Monteleone di Spoleto e Baschi 2, Vallo di Nera, Preci, Penna in Teverina, Montecastello di Vibio, Lisciano Niccone e Allerona 1.