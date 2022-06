PERUGIA – Ancora un giorno con più nuovi casi Covid, 608, di guariti, 323, in Umbria dove salgono a 7.564 gli attualmente positivi, 285 in più di martedì, mentre non vengono segnalati altri morti per il virus. Secondo i dati della Regione aggiornati al 15 giugno aumentano leggermente anche i ricoverati negli ospedali, 95, tre in più, con nessun posto occupato nelle rianimazioni. Sono stati analizzati 2.736 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività che sale al 22,2 per cento dal 18,3 di martedì.