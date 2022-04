PERUGIA – Ancora in discesa in Umbria, a livello settimanale, il tasso di positività dei test Covid. In base ai dati diffusi a livello nazionale, a lunedì 4 aprile è infatti al 15,3 per cento rispetto al 17,4 del 28 marzo. Nell’ultimo giorno sono infatti emersi 500 nuovi casi con 3.266 tamponi. Gli attualmente positivi scendono a 17.348, 305 in meno di domenica e 2.623 rispetto a lunedì della scorsa settimana. Registrati nell’ultimo giorno 802 guariti e tre morti. I ricoverati con sintomi sono 266, tre dei quali nelle terapie intensive.