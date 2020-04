Coronavirus in Umbria: ancora in calo i ricoveri e più guariti: lieve aumento dei positivi

PERUGIA – Nessun nuovo decesso, meno ricoveri e numero di positivi in lieve aumento. Questo dice il bollettino di domenica diffuso dalla Regione relativo alla pandemia di nuovo coronavirus. Alle 8 di domenica risultavano 1.319 positivi, in aumento di 10 unità rispetto a sabato; in tutto 956 sono in provincia di Perugia (+4) e 316 in quella di Terni (+ 6); gli attualmente positivi invece (il dato che si ottiene sottraendo morti e guariti) sono 1015 (-50), di cui 725 (-37) in provincia di Perugia e 247 (+13) in quella di Terni; i guariti sono 252 (+60), di cui 200 provincia di Perugia (+42) e 52 in quella di Terni (+18). Le persone clinicamente guarite invece sono 328, 14 in meno rispetto a sabato, delle quali 263 (-7) nella provincia di Perugia e 65 (-7) in quella di Terni.

Il quadro Invariato il numero dei decessi che sono in tutto 52, 31 in provincia di Perugia, 17 in quella di Terni mentre 4 erano pazienti provenienti da altre regioni. Passando ai ricoveri, negli ospedali umbri ci sono 168 persone, 8 in meno rispetto a sabato; di questi 115 (-6) sono residenti nella provincia di Perugia e 44 (-1) in quella di Terni, 9 sono di fuori regione. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, nell’ospedale di Perugia ci sono 40 ricoverati (-6), 49 (invariato) in quello di Terni, 31 (invariato) a Città di Castello, 38 (-1) a Pantalla, 3 (-1) a Orvieto, 7 (invariato) a Foligno. Nessun nuovo paziente per fortuna ha avuto bisogno nel ultime ore di un posto in terapia intensiva, dove i ricoverati rimangono 39: 14 (-1) nell’ospedale di Perugia, 14 (+1) in quello di Terni, 6 (+1) a Città di Castello, 3 in quello di Orvieto (-1), 2 (invariato) a Foligno.

Isolamento e tamponi In isolamento domiciliare invece ci sono 2.794 umbri (-382): di questi, 2.287 (-288) sono nella provincia di Perugia e 507 (-94) in quella di Terni. Sempre alle 8 di domenica, risultano 8.444 (+391) persone uscite dall’isolamento, di cui 6.755 (+340) nella provincia di Perugia e 1689 (+51) in quella di Terni. Complessivamente, i tamponi eseguiti sono 18.658, dei quali 996 nelle ultime 24 ore.