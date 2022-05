PERUGIA – Ancora un leggero calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria. In base ai dati della Regione aggiornati al 15 maggio sono infatti 9.655, 329 in meno di sabato. Salgono invece a 214, da 209, i ricoverati negli ospedali mentre restano cinque i posti occupati nelle rianimazioni. Nell’ultimo giorno non sono emersi nuovi morti per il virus. I nuovi casi sono stati 651 e i guariti 980. Sono stati analizzati 3.747 tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 17,3 per cento (era 15,39 sabato).