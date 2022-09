Coronavirus in Umbria, ancora in aumento gli attualmente positivi: Terapie intensive vuote

PERUGIA – Ancora una risalita degli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 3.605, 178 in più rispetto a giovedì. Scendono invece a 104, da 105, i ricoverati negli ospedali dove non ci sono posti occupati nelle Terapie intensive. Emerge dai dati sul sito della Regione di venerdì 23 settembre. Nell’ultimo giorno sono emersi 491 nuovi casi e 313 guariti, con nessun nuovo morto per il virus. Sono stati analizzati 2.243 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 21,89 per cento, in crescita rispetto al 19,87 dello stesso giorno della scorsa settimana.