PERUGIA – La situazione che emerge dal bollettino del 30 agosto sulla diffusione del Covid-19 in Umbria è la seguente: due morti, ma tornano a diminuire ricoverati e attualmente positivi. Nelle ultime 24 ore si sono contati meno di 400 nuovi casi, precisamente 395, a fronte di 468 tamponi e 2.482 test antigenici, che consegnano un tasso di positività del 13,6 per cento, in marcata flessione rispetto a quello di sette giorni fa, che sfiorava il 17 per cento. Si riduce anche il numero dei ricoverati, che sono 153 (sette in meno), di cui tre in terapia intensiva (senza variazioni), 93 in area medica (sei in meno) e 57 in altri reparti (uno in meno). In diminuzione, infine, anche il numero degli attualmente positivi, che scivola di nuovo sotto quota 4 mila, attestandosi a 3.811 (222 in meno), in virtù dei 615 guariti segnati nel bollettino del 30 agosto, che riporta anche due ulteriori decessi, con il bilancio delle vittime dall’inizio della pandemia che raggiunge quota 2.068.