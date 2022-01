Coronavirus in Umbria, anche a Bevagna screening di massa gratuito alla popolazione scolastica

BEVAGNA – Dopo Guado Tadino anche a Bevagna screening anti-Covid di massa gratuito per tutta la popolazione scolastica (alunni, personale docente e Ata, genitori e nonni) e tutti i cittadini interessati. I test si svolgeranno dal 5 al 9 gennaio, prima dell’inizio delle lezioni scolastiche dopo le vacanze natalizie. Lo screening gratuito, se necessario, si protrarrà fino a metà gennaio. “L’ obiettivo – spiega il Comune – è chiaramente quello di permettere ai ragazzi delle scuole di Bevagna un rientro in classe sereno, considerato l’ aumento dei casi positivi da Covid-19 a cui si sta assistendo in Umbria negli ultimi giorni. Ma, più in generale, lo screening rivolto alla popolazione permetterà un importante tracciamento del territorio”

La supervisione

Lo screening si svolgerà sotto la supervisione della Sanità regionale, alla quale i medici di medicina generale invieranno gli esiti degli antigenici, attraverso la piattaforma Ecwmed. “A Bevagna – sottolinea il sindaco – il Coc non è mai stato chiuso durante l’ emergenza sanitaria, e ora risponderà alla richiesta di partecipare al ‘ contact tracing’ da parte del Centro di salute regionale per contribuire a migliorare la situazione del tracciamento in Umbria. Ci si sarebbe comunque aspettati, dopo due anni di pandemia – conclude il sindaco Annarita Falsacappa – che non si dovesse lavorare in condizioni di emergenza e che la Regione avesse programmato, con i sindaci umbri, un piano di intervento da applicare in situazioni di graduale difficoltà”.