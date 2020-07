Coronavirus in Umbria, altri due casi nelle ultime 24 ore a Perugia e Castel Ritaldi

PERUGIA – Stando all’ultimo bollettino diramato dalla Regione in Umbria nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati di nuovi contagi. Sono uno a Perugia e l’altro a Castel Ritaldi. Gli attualmente positivi nella nostra regione salgono a 19. Entrambi sono asintomatici e vengono tenuti in isolamento contumaciale. Il totale dei casi sale dunque a 1.456, mentre i deceduti restano 80. I guariti finora sono stati 1.357 con altri 5 guariti clinicamente, cioè senza più sintomi in attesa ancora del doppio tampone negativo. Non cambia la situazione negli ospedali: sei i ricoverati, di cui quattro a Terni e due a Perugia. Nessuno in terapia intensiva.