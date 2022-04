Coronavirus in Umbria, altri dodici ricoverati: crescono gli attualmente positivi

PERUGIA – Altri 12 ricoverati Covid in meno in Umbria nell’ultimo giorno, ora 212, quattro dei quali nelle rianimazioni. Con ancora nessun nuovo morto in base ai dati della Regione aggiornati al 28 aprile. Nell’ultimo giorno sono tornati a crescere gli attualmente positivi, 12.493, 184 in più rispetto a mercoledì, frutto di 1.628 nuovi casi e 1.444 guariti. Sono stati analizzati 6.563 tra tamponi molecolari e test antigenici, con un tasso di positività del 24,8 per cento (il doppio rispetto al 12,1 del giorno precedente mentre era al 16,9 il 21 aprile).

L’analisi del Gimbe

Dopo quattro settimane anche in Umbria risalgono i nuovi contagi, con un incremento più marcato nel territorio provinciale di Terni. E aumenta anche l’incidenza degli attualmente positivi. Lo rileva il focus settimanale (20-26 aprile) della Fondazione Gimbe che rileva una ripresa del contagio in tutte le regioni, con una crescita media delle nuove infezioni a livello nazionale che si attesta al 22,7 per cento. Appena al di sotto l’incremento di nuovi casi che si è registrato in Umbria, dove la variazione è del 19,3 per cento. Come detto tutte le regioni fanno registrare un aumento dei nuovi contagi, si va dal 2,9 per cento del Piemonte al 44,8 per cento della Basilicata. A livello provinciale, invece, si rileva un incremento maggiore nel Ternano, dove l’impennata di nuovi casi sfiora il 32 per cento, mentre l’incremento è più contenuto in provincia di Perugia, dove ci si attesta al 16 per cento.

Saturazione dei posti letto

In crescita in Umbria anche i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti, che sono 1.431 a fronte dei 2.071 italiani. Oltreché in Umbria, l’incidenza aumenta quasi in tutte le regioni, con l’eccezione di Marche (438), Lombardia (1.567), Veneto (1.513), Friuli Venezia Giulia (1.975) e Sicilia (2.502). All’Umbria resta il record di saturazione dei posti letto in area medica occupati da pazienti Covid-19, che gira appena sopra al 34 per cento a fronte di una media italiana del 16 per cento. Sotto controllo le terapie intensive dove i posti occupati sono del 5,8 per cento appena al di sopra della media italiana del 4,4 per cento.