Coronavirus in Umbria, altri 72 casi nelle ultime 24 ore: muore una 77enne

PERUGIA – La curva della pandemia in Umbria continua a salire: l’ultimo bollettino diramato dalla Regione parla di 72 casi scoperti nelle ultime 24 ore analizzando 2.126 tamponi. È il quinto dato più alto da inizio pandemia e anche il tasso di positivi per mille abitanti (0,08) torna ai livelli di fine marzo. Al momento gli attualmente positivi sono 700. Da registrare che ci sono anche dieci guariti. Nel frattempo, all’ospedale di Terni e deceduta una donna di 77 anni, residente a Terni, positiva al Covid. La paziente era ricoverata dal 13 agosto scorso. È l’86esimo decesso in Umbria da inizio pandemia. Resta invariato il numero di ricoverati totali (46 di cui 22 a Perugia, 19 a Terni e 5 a Città di Castello), mentre scendono per via del decesso da 5 a 4 i pazienti in terapia intensiva (3 a Perugia e 1 a Terni). Positivo anche il calo del 6,6% delle persone in isolamento fiduciario, ad oggi 2.314.

Il quadro I 700 attualmente positivi sono così distribuiti sul territorio regionale: 213 residenti a Perugia (+23), 106 a Terni (-2), 57 di fuori regione (+1), 36 a Bastia (+3), 33 a Foligno (+5), 27 a Spoleto, 25 a Corciano (+9), 20 a Assisi (+4),18 a Città di Castello (+2), 15 a Panicale (+1), 10 a Orvieto (+2), 9 a Narni (+1) e Magione (+5), 8 a Sellano, Gualdo Tadino e Fossato di Vico (+3), 6 a Todi e Bettona (+1), 5 a San Giustino (-1), Norcia, Gubbio e Gualdo Cattaneo (+3), 4 a Sigillo, Citerna, Bevagna, Città della Pieve e Passignano (+1), 3 a Umbertide, Massa Martana, Collazzone, Attigliano, Spello e Nocera, 2 a Amelia (-1), Stroncone, Sant’Anatolia di Narco, Polino, Trevi, Gualdo Cattaneo, Marsciano, Piegaro (+1) e Arrone (+1), 1 San Gemini, San Venanzo, Pietralunga, Montecchio, Montecastrilli, Guardea, Giano, Castel Ritaldi, Cannara, Alviano, Castiglione del Lago (+1) e Montefranco (+1).