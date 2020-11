Coronavirus in Umbria: altri 579 casi, 8 morti e 185 nuovi guariti

PERUGIA– Il bollettino della Regione segnala ad oggi, sabato 14 novembre 579 nuovi casi di Covid in Umbria, su 4699 tamponi esaminati, quindi con una percentuale di positivi del 12,32%. Le guarigioni nelle 24 ore sono state 185 totale 7.196). Si registrano però altri 8 morti con Covid-19, relativi ai territori di Assisi, Corciano, fuori regione, Giano dell’Umbria, Gubbio, Narni, Spoleto (2), per un totale che sale a 242. Gli attuali positivi al virus in Umbria sono 10.781 (+386). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 18.219 positività (+579).

Situazione ricoveri. Attualmente ci sono 429 persone in ospedale, 2 in più di ieri, dei quali 68 in intensiva (dato invariato). Nel dettaglio: Perugia 123 ricoveri (-7) di cui 22 (-1) in intensiva; Terni 118 ricoveri (+3) di cui 23 (+1) in intensiva; Spoleto 45 ricoveri (-3) di cui 9 (invariato) in intensiva; Città di Castello 44 ricoveri (+1) di cui 7 (invariato) in intensiva; Foligno 40 ricoveri (-1) di cui 7 (invariato) in intensiva; Pantalla 38 ricoveri (+3), nessuna intensiva; Branca 13 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; ospedale da campo Perugia 8 ricoveri (+6), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 13.009 persone (+1.111), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 77.963 (+4.073).