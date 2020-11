Coronavirus in Umbria, altri 515 positivi e dodici vittime: 4.800 tamponi processati

PERUGIA – Altri 515 i nuovi positivi al Coronavirus in Umbria, rispetto ai quasi 4.800 tamponi processati nell’ultimo giorno. Il dato si riferisce alla giornata di mercoledì ed è stato fornito dalla Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati dichiarati guariti 309 contagiati. Sono 10.339 le persone attualmente positive al Coronavirus in Umbria. Nella giornata di mercoledì si registrano altri 12 decessi per criticità legate al Covid. Si tratta di pazienti di Foligno, Gualdo Tadino, 2 di Narni, Otricoli, 3 di Perugia, San Gemini, San Venanzo, Spello, Terni.

Il quadro Questo il quadro dei nuovi positivi e guariti nei vari comuni. Acquasparta 70 (+6 contagiati, 0 guariti), Allerona 20 (+1, 0), Alviano 27 (+1, +4), Amelia 66 (+1, +1), Arrone 11 (+1, 0), Assisi 518 (+26, +9), Attigliano 11 (0, 0), Avigliano Umbro 7 (0, 0), Baschi 8 (+1, 0), Bastia Umbra 369 (+24, +14), Bettona 60 (+7, +3), Bevagna 45 (+4, +1), Calvi dell’Umbria 10 (+2, +1), Campello sul Clitunno 20 (+1, +3), Cannara 59 (+2, 0), Cascia 53 (0, 0), Castel Giorgio 26 (0, 0), Castel Ritaldi 23 (+3, +2), Castel Viscardo 18 (0, 0), Castiglione del Lago 115 (+4, +4), Cerreto di Spoleto 4 (0, 0), Citerna 17 (+3, 0), Città della Pieve 26 (+1, +1), Città di Castello 269 (+17, +13), Collazzone 26 (+1, +1), Corciano 273 (+26, +17), Costacciaro 4 (0, 0), Deruta 94 (+4, +1), Fabro 12 (0, 0), Ferentillo 15 (+3, 0), Ficulle 5 (0, 0), Foligno 464 (+23, +)7, Fossato di Vico 24 (+2, 0), Fratta Todina 15 (0, +1), fuori regione 538 (+20, +6), Giano dell’Umbria 43 (+1, +1), Giove 2 (0, +1), Gualdo Catteneo 22 (+2, 0), Gualdo Tadino 156 (+11, 0), Guardea 6 (0, 0), Gubbio 340 (+15, +10), Lisciano Niccone 6 (+1, 0), Lugnano in Teverina 10 (0, +1), Magione 166 (+10, +6), Marsciano 163 (+3, +4), Massa Martana 34 (+4, +3), Monte Castello di Vibio 5 (+1, 0), Monte Santa Maria Tiberina 5 (+3, 0), Montecastrilli 55 (+6, +3), Montecchio 1 (0, +1), Montefalco 51 (+3, 0), Montefranco 6 (0, 0), Montegabbione 4 (0, 0), Monteleone di Orvieto 2 (0, 0), Monteleone di Spoleto 4 (0, 0), Montone 17 (+4, +2), Narni 201 (+9, +18), Nocera Umbra 8 (+2, 0), Norcia 70 (+3, +1), Orvieto 168 (+9, +2), Otricoli 16 (0, 0), Paciano 2 (+1, 0), Panicale 51 (0, 0), Parrano 3 (0, 0), Passignano sul Trasimeno 60 (+7, +4), Penna in Teverina 0 (0, 0), Perugia 2.347 (+104, +128), Piegaro 51 (0, +1), Pietralunga 9 (+2, +2), Poggiodomo 0, Polino 1 (0, 0), Porano 7 (0, 0), Preci 8 (+1, 0), San Gemini 80 (+1, 0), San Giustino 29 (+5, 0), Sant’Anatolia di Narco 10 (0, +1), San Venanzo 24 (+1, 0), Scheggia e Pascelupo 11 (0, 0), Scheggino 7 (0, 0), Sellano 4 (0, 0), Sigillo 19 (0, 0), Spello 98 (+13, 0), Spoleto 487 (+20, +4), Stroncone 31 (+3, 0), Terni 1512 (+59, +6), Todi 159 (+3, +3), Torgiano 75 (+1, +5), Trevi 76 (+13, 0), Tuoro sul Trasimeno 23 (+1, +2), Umbertide 229 (+18, +7), Valfabbrica 49 (+2, 0), Vallo di Nera 0, Valtopina 5 (0, +1).