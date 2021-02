Coronavirus in Umbria, altri 494 casi e 12 morti. Si segnalano anche 157 guariti

PERUGIA – Il bollettino della Regione di venerdì 12 febbraio segnala 494 nuovi casi di Coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore. Il dato è relativo a 7.983 tamponi presi in esame, per una percentuale di positivi pari al 6,18% . Le guarigioni sono state 157. Si registrano purtroppo altri 12 decessi con Coronavirus, precisamente ad astia Umbra, Corciano, Foligno, fuori regione, Gubbio, Magione, Montecastrilli, Perugia (2) e Terni (3), per un totale che sale a 884. Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 40.321 positività (+494).

Ricoverati. Alla mattina di venerdì i positivi ricoverati negli ospedali umbri sono 523 (+3) di cui 84 (+4) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 138 ricoveri (+4) di cui 25 (+3) in intensiva; Terni 109 ricoveri (invariato) di cui 25 (invariato) in intensiva; Spoleto 66 ricoveri (invariato) di cui 15 (invariato) in intensiva; Città di Castello 50 ricoveri (+1) di cui 7 (+1) in intensiva; Pantalla 49 ricoveri (-1), nessuna intensiva; Foligno 47 ricoveri (-1) di cui 11 (invariato) in intensiva; Umbertide 23 ricoveri (-2), nessuna intensiva; ospedale Branca 18 ricoveri (+1), di cui 1 (invariato) in intensiva; ospedale da campo Perugia 18 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Trevi 3 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Orvieto 2 ricoveri (+1), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 11.151 persone (+709).

Vaccini. Sempre a venerdì 12 febbraio sono 30.935 le persone vaccinate in Umbria, pari al 73,60% delle dosi disponibili (41.275).