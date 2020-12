Coronavirus in Umbria, ci sono altri 41 nuovi casi e sette decessi

PERUGIA – Stando al bollettino diramato dalla Regione lunedì 21 dicembre sono 41 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore. Il dato è relativo soltanto a 351 tamponi presi in esame (totale 477.564) per una percentuale di positivi dell’11,68% (domenica è stata del 5,21%). Va detto che il fine settimana vengono analizzati meno tamponi rispetto agli altri giorni.

Il quadro Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 64 (totale 22.855). Si registrano purtroppo altri 7 decessi con Covid-19, relativi ai territori di Collazzone, Ferentillo, Perugia, Spoleto, Terni (3), per un totale che sale a 574. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 3.853 (-30). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 27.282 positività (+41). Alla mattinata di lunedì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 299 (+4) di cui 41 (-3) in terapia intensiva. I 41 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Assisi (2), Bevagna (2), Città di Castello (1), Deruta (1), fuori regione (2), Gualdo Tadino (13), Perugia (3), Piegaro (1), Scheggino (2), Spoleto (8), Terni (1), Todi (1), Trevi (2) e Umbertide (2).