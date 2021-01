Coronavirus in Umbria: altri 307 casi con 181 guarigioni e 4 decessi

PERUGIA – Il bollettino della Regione Umbria segnala alla giornata di mercoledì 13 gennaio 307 nuovi casi di Coronavirus su 3753 tamponi esaminati, per una percentuale di positivi del 8,18 %. Si registrano anche 181 guarigioni ma anche altri 4 decessi a Calvi, Città di Castello, Fabro e Terni– per un totale che sale a 676. Gli attuali positivi al virus in Umbria sono 4.470 (+122) mentre all’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 31467 positività. I vaccinati 10.94, pari al 69,8% delle 15.685 dosi consegnate.

Ricoveri. A mercoledì 13 i positivi ricoverati negli ospedali umbri sono 326 (+1) dei quali 51 (-5) in intensiva, così suddivisi nei vari nosocomi: Terni 84 ricoveri (+5) di cui 19 (-4) in intensiva; Perugia 75 ricoveri (+6) di cui 11 (-1) in intensiva; Spoleto 51 ricoveri (-4) di cui 9 (-1) in intensiva; Città di Castello 48 ricoveri (invariato) di cui 6 (invariato) in intensiva; Pantalla 33 ricoveri (-4), nessuna intensiva; Foligno 24 ricoveri (-1) di cui 5 (invariato) in intensiva; ospedale da campo Perugia 10 ricoveri (-1), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 5.784 persone (+59), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 114.304 (+388).