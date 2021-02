Coronavirus, in Umbria altri 301 casi. Incidenza in flessione, la provincia di Perugia resta rossa, Ternano in arancione

PERUGIA – La conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione Covid di venerdì conferma lo status quo: resta rossa ancora almeno per una settimana la provincia di Perugia, mentre escono del tutto dalla zona rossa i due comuni di Amelia e San Venanzo, dove i focolai si vanno spegnendo. Tutta la provincia di Terni dunque torna arancione. A parlare oltre alla presidente della regione Donatella Tesei, l’assessore Coletto, il dg della sanità Claudio Dario, il commissario regionale Covid Massimo D’Angelo oltre a Marco Cristofori e Carla Bietta del nucleo epidemiologico regionale dell’Umbria.

Cts decide. Dario spiega che bisogna andare avanti con le misure in atto: “In cabina di regia nazionale si sono guardate anche le regioni limitrofe, soprattutto nell’Aretino e nel Senese sembrano esserci effetti di ‘porosità’ di contagio in alcuni comuni. Al momento è in corso il Cts nazionale per una valutazione anche di questi dati”.

Differenze. Continua lo squilibrio fra le due zone anche se la media dell’incidenza è in flessione. L’indice Rt, calcolato sugli ultimi 14 giorni è pari a 0,98 mentre l’incidenza per 100.000 abitanti ancora una grande differenza fra la provincia di Perugia (332,76) e quella di Terni (82,34). Le aree più colpite sono Altotevere, una parte del Trasimeno, Perugino, l’asse Bastia Umbra-Foligno, e sono ancora caratterizzate da un’incidenza piuttosto elevata. Nel ternano, invece si è ovunque sotto i 200: “ulle fasce di età, c’è una crescita dei positivi in età scolare (range 3-18) in provincia di Perugia, mentre la situazione su Terni è sostanzialmente uniforme: non ci sono, qui, sostanziali differenze di età fra i contagiati. I ricoveri ordinari sono maggiori del picco di novembre e lo stesso vale per le intensive che hanno toccato una punta di 85 pazienti. I decessi hanno ripreso ad aumentare dai primi di gennaio, con un andamento oscillante. Il rapporto attuali positivi/ricoverati è passato dal 5% al 6% mentre quello positivi/intensive è aumentato da 0,7% ad 1,1%”, spiegano Cristofori e Bietta.Ma gli inteventi di chiusura cominciano a dare i propri effetti.

Quanto alle varianti “‘per i 41 risultati positivi alla variante ‘brasiliana’ – ha detto Claudio Dario – abbiamo, fra gli altri, 1 campione proveniente dal laboratorio Terni, 8 da Città di Castello, 5 da Spoleto, 1 dall’istituto zooprofilattico e 21 dal laboratorio di Perugia. Fra i 22 ‘inglesi’ abbiamo 7 da Città di Castello, 9 da Perugia ed 1 da Spoleto”. Mancano ancora però i 144 inviati all’Istituto Superiore di Sanita. Secondo quanto informa Umbria 24, la paziente zero di variante brasiliana sarebbe giunta dall’Amazzonia, precisamente Manaus.

Il bollettino quotidiano. Il bollettino della Regione di venerdì 19 febbraio segnala 301 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore su 7.442 tamponi presi in esame, per una percentuale di positivi pari al 4,04%. Le guarigioni sono state 269 mentre ci sono altri 11 decessi rispettivamente a Bastia Umbra (2), Città di Castello, Foligno (2), Gualdo Tadino, Gubbio, Perugia (3) e Trevi per un totale di 959. Gli attuali positivi al virus in Umbria sono 8.439 (+21). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 42.359 positività (+301).

Ricoveri. Sempre a giovedì i positivi ricoverati negli ospedali umbri sono 545 (-9) di cui 83 (-2) in terapia intensiva. Nel dettaglio dei nosocomi: Perugia 142 ricoveri (-3) di cui 25 (-1) in intensiva; Terni 110 ricoveri (invariato) di cui 23 (-1) in intensiva; Spoleto 69 ricoveri (-2) di cui 15 (invariato) in intensiva; Città di Castello 57 ricoveri (+1) di cui 8 (invariato) in intensiva; Pantalla 56 ricoveri (+1), nessuna intensiva; Foligno 51 ricoveri (-4) di cui 11 (invariato) in intensiva; Branca 22 ricoveri (-1), di cui 1 (invariato) in intensiva; ospedale da campo Perugia 18 ricoveri (-1), nessuna intensiva; Umbertide 17 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Trevi 3 ricoveri (invariato), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 11.848 persone (-17)

Vaccinazioni. Alla mattina di giovedì risultano vaccinate in Umbria risultano vaccinate in Umbria 36.901 persone, pari al 77,10% delle dosi disponibili (47.875).