Coronavirus, in Umbria altri 301 casi con altri 11 vittime e 269 guarigioni

PERUGIA – Il bollettino della Regione di venerdì 19 febbraio segnala 301 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore su 7.442 tamponi presi in esame, per una percentuale di positivi pari al 4,04%. Le guarigioni sono state 269 mentre ci sono altri 11 decessi rispettivamente a Bastia Umbra (2), Città di Castello, Foligno (2), Gualdo Tadino, Gubbio, Perugia (3) e Trevi per un totale di 959. Gli attuali positivi al virus in Umbria sono 8.439 (+21). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 42.359 positività (+301).

Ricoveri. Sempre a giovedì i positivi ricoverati negli ospedali umbri sono 545 (-9) di cui 83 (-2) in terapia intensiva. Nel dettaglio dei nosocomi: Perugia 142 ricoveri (-3) di cui 25 (-1) in intensiva; Terni 110 ricoveri (invariato) di cui 23 (-1) in intensiva; Spoleto 69 ricoveri (-2) di cui 15 (invariato) in intensiva; Città di Castello 57 ricoveri (+1) di cui 8 (invariato) in intensiva; Pantalla 56 ricoveri (+1), nessuna intensiva; Foligno 51 ricoveri (-4) di cui 11 (invariato) in intensiva; Branca 22 ricoveri (-1), di cui 1 (invariato) in intensiva; ospedale da campo Perugia 18 ricoveri (-1), nessuna intensiva; Umbertide 17 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Trevi 3 ricoveri (invariato), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 11.848 persone (-17)

Vaccinazioni. Alla mattina di giovedì risultano vaccinate in Umbria risultano vaccinate in Umbria 36.901 persone, pari al 77,10% delle dosi disponibili (47.875).