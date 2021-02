Coronavirus in Umbria: altri 292 con 11 decessi ma anche 373 nuove guarigioni

PERUGIA – Il bollettino della Regione Umbria segnala alla giornata di mercoledì 24 febbraio 292 nuovi casi Covid nelle 24 ore 7.286 tamponi esaminati, per una percentuale di positivi pari al 4%. Le guarigioni sono state 373 e si registrano purtroppo altri 11 decessi con Covid-19, relativi ai territori di Bastia Umbra (2), Foligno (2), fuori regione, Magione, Marsciano (3), Perugia e Terni, per un totale che sale a 1.014. Gli attuali positivi al virus in Umbria sono 8.417 (-92). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 43.643 positività (+292).

Ricoveri. A giovedì 24 febbraio i positivi ricoverati negli ospedali umbri sono 540 (-12) di cui 80 (+1) in terapia intensiva. Nel dettaglio dei nosocomi: Perugia 150 ricoveri (-3) di cui 26 (invariato) in intensiva; Terni 114 ricoveri (-5) di cui 23 (-1) in intensiva; Spoleto 67 ricoveri (-1) di cui 14 (invariato) in intensiva; Pantalla 57 ricoveri (+1), nessuna intensiva; Città di Castello 54 ricoveri (invariato) di cui 7 (+2) in intensiva; Foligno 53 ricoveri (-2) di cui 10 (invariato) in intensiva; Branca 21 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; ospedale da campo Perugia 14 ricoveri (-2), nessuna intensiva; Umbertide 8 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Trevi 2 ricoveri (invariato), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 11.173 persone (-110).

Vaccinazioni. A giovedì 24 febbraio l risultano vaccinate in Umbria 41.532 persone , pari al 63,00% delle dosi disponibili (65.905).