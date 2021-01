Coronavirus in Umbria: altri 241 nuovi casi con 120 guariti e 7 decessi

PERUGIA – Il bollettino della Regione segnala alla giornata di sabato 16 gennaio 241nuovi casi di Coronavirus su 3190 tamponi esaminati, per una percentuale di positivi del 7,55%. Si registrano anche 120 guarigioni ma anche altri 7 decessi ad Amelia, Corciano (2), Perugia e Terni (3) –– per un totale che sale a 689. Gli attuali positivi al virus in Umbria sono 4.603 (+114) mentre all’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 32.150 positività (+241). I vaccinati 12.924 , pari al ’82,4% delle 15.685 dosi consegnate.

Ricoveri. A sabato 16 le perone positive ricoverati negli ospedali umbri sono 327 (-1) delle quali 49 (-1) in intensiva, così suddivisi nei vari nosocomi: TTerni 79 ricoveri (-2) di cui 16 (-1) in intensiva; Perugia 77 ricoveri (+3) di cui 11 (invariato) in intensiva; Spoleto 49 ricoveri (-1) di cui 7 (invariato) in intensiva; Città di Castello 48 ricoveri (+1) di cui 6 (-1) in intensiva; Pantalla 35 ricoveri (-2), nessuna intensiva; Foligno 30 ricoveri (+2) di cui 8 (+1) in intensiva; ospedale da campo Perugia 8 ricoveri (-2), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 6.106 persone (+129).

Vaccino E di 12.924 il numero delle dosi di vaccino somministrate in Umbria, che ne ha inoculate oltre l’82,4 per cento di quelle a disposizione. Supera 10 mila invece il numero di lavoratori in ambito sanitario che ha ricevuto la prima dose, dato che in Umbria come altrove, la seconda dose sarà somministrata il 18 gennaio ai primi 85 vaccinati il 27 dicembre scorso, mentre sono 2.289 gli anziani ospiti in residenze sanitari che hanno ricevuto il siero; chiudono il cerchio i circa 520 vaccinati relativo al personale non sanitario-