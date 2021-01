Coronavirus in Umbria, altri 205 nuovi casi e otto vittime

PERUGIA – Stando al bollettino diramato dalla Regione martedì 12 gennaio in Umbria ci sono 205 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Il dato è relativo a 3.946 tamponi presi in esame (totale 533.099) per una percentuale di positivi del 5,19% (lunedì è stata del 9,87%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 121 (totale 26.140). Si registrano purtroppo altri 8 decessi con Covid-19, relativi ai territori di Città di Castello, Gualdo Tadino, Panicale, Perugia (2), San Gemini e Terni (2), per un totale che sale a 672. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 4.348 (+76). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 31.160 positività (+205). Nella giornata di martedì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 325 (+2) di cui 56 (+5) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Terni 79 ricoveri (invariato) di cui 23 (+2) in intensiva; Perugia 69 ricoveri (-2) di cui 12 (+2) in intensiva; Spoleto 55 ricoveri (-3) di cui 10 (+1) in intensiva; Città di Castello 48 ricoveri (+9) di cui 6 (+1) in intensiva; Pantalla 37 ricoveri (-2), nessuna intensiva; Foligno 25 ricoveri (-1) di cui 5 (-1) in intensiva; ospedale da campo Perugia 11 ricoveri (invariato), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 5.725 persone (+75), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 113.966 (+285).