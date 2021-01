Coronavirus in Umbria, altri 202 nuovi casi con 88 guarigioni e 3 decessi

PERUGIA – Il bollettino della Regione Umbria segnala 202 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore alla giornata di domenica 3 gennaio, su 2562 tamponi esaminati, per una percentuale di positivi del 7,88% (sabato è stata del 17,66%). Si segnalano 88 guarigioni e 3 morti a Città di Castello, Perugia e Terni, per un totale di 631. Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 29.440 positività

Ricoveri. Sempre alla giornata di domenica, le persone positive ricoverate in Umbria sono 316 (-1) delle quali 48 (+1) in intensiva. Nel dettaglio degli ospedali: Terni 92 ricoveri (+5) di cui 21 (invariato) in intensiva; Perugia 62 ricoveri (-2) di cui 9 (invariato) in intensiva; Spoleto 49 ricoveri (+5) di cui 6 (invariato) in intensiva; Città di Castello 40 ricoveri (-1) di cui 6 (invariato) in intensiva; Pantalla 39 ricoveri (-3), nessuna intensiva; Foligno 23 ricoveri (-3) di cui 6 (+1) in intensiva; ospedale da campo Perugia 11 ricoveri (-2), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 5.314 persone (+182).