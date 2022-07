Coronavirus in Umbria, altri 18 ricoverati in più negli ospedali: sfiora il 40 per cento il tasso di positività dei test

PERUGIA – Ancora un aumento per i ricoverati Covid in Umbria, 256 all’11 luglio, 18 in più di domenica, ma salgono anche a 8, da sette, i posti occupati nelle rianimazioni. Lo si ricava dai dati della Regione. Nell’ultimo giorno, senza altri morti per il virus, sono emersi 795 nuovi positivi e 382 guariti, con gli attualmente positivi ora 21.145, 413 in più. Sono stati analizzati 1.994 tra tamponi e test antigenici, per un tasso di positività del 39,86 per cento (era 37,3 lunedì della scorsa settimana).

La previsione

In Umbria il massimo della nuova ondata Covid potrebbe arrivare tra fine luglio e inizio agosto o anche nel prossimo mese “più che inoltrato”. La differenza la farà la prudenza nei comportamenti l’uso della mascherina nei luoghi affollati, specie se al chiuso, e il mantenimento di un “prudente distanziamento”. A dirlo è il professor Luca Gammaitoni, fisico sperimentale dell’Università degli Studi di Perugia che segue attraverso i modelli matematici l’evoluzione della pandemia. “Inoltre occorre far vaccinare le persone deboli e coloro che non sono ancora vaccinati” sottolinea. Il professor Gammaitoni ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Facebook.