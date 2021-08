Coronavirus in Umbria, altri 139 casi e 145 guariti, vaccinati il 65% degli abitanti

TERNI – Il bollettino della Regione segnala 139 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria su 5.581 tamponi esaminati, per una percentuale di positivi pari al 2,49%. Le guarigioni sono state 145 (totale 56.018), con un decesso a Terni ed il totale che sale a 1.426.Gli attuali positivi al virus in Umbria sono 2.122 (-7). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 59.566 positività (+139).

Ricoveri. A mercoledì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 31 (invariato) di cui 1 (invariato) in intensiva. Così i singoli nosocomi: Perugia 17 ricoveri (-1), nessuno in intensiva; Terni 14 ricoveri (+1), di cui 1 (invariato) in intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 2.091 persone (-7).

Vaccinazioni. Sempre a mercoledì sono state somministrate 1.077.741 dosi di vaccino in Umbria (+7.337), pari al 96,93% delle dosi disponibili (1.111.854). Ciclo vaccinale completo per 500.917 persone (+3.292) pari al 64,98%.