PERUGIA – Ci sono altri 1.500 nuovi positivi e continuano a crescere i ricoverati non gravi: questo dice il bollettino del primo luglio sulla diffusione del Covid in Umbria dove nelle ultime 24 ore si sono contati 1.511 nuovi casi a fronte di 698 molecolari e 3.816 antigenici, con un tasso di positività che sfiora il 33,5 per cento e resta in marcata cresciuta su quello di sette giorni fa, che si attestava al 29 per cento. A fronte di 727 guariti, dunque, continua a salire la curva degli attualmente positivi, che supera abbondantemente quota 14.500 per fissarsi a 14.665 (784 in più). Negli ospedali, poi, si assiste ormai da giorni a una ripresa del numero dei ricoverati, che nel bollettino del primo luglio sono 180 (cinque in più) di cui cinque in rianimazione (senza variazioni), 122 in area medica (due in più) e 53 in altri reparti (tre in più).