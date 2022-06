PERUGIA – Sono quasi 1.500 nuovi casi di Covid-19 e gli attualmente positivi tornano supra quota 12 mila. Lo dice il bollettino del 28 giugno sulla diffusione del virus in Umbria dove nelle ultime 24 ore si sono contati precisamente 1.462 nuovi contagiati a fronte di 667 molecolari e 4.644 antigenici, con un tasso di positività che continua a crescere e si attesta a 27,5 per cento, contro il 22,1 per cento di martedì scorso. Nuovo balzo in avanti dei ricoverati, che riguarda esclusivamente pazienti non gravi. Sì, perché nei reparti Covid dell’Umbria sono trattati 147 pazienti (otto in più) di cui fortunatamente uno soltanto in rianimazione (uno in meno), 114 in area medica (otto in più) e 32 in altri reparti (uno in più). L’aumento degli umbri a casa per il virus è parzialmente contenuto dai guariti, che sono 831, ma in ogni caso l’incremento è sostanziale, con gli attualmente contagiati che raggiungono quota 12.136 (631 in più).