Coronavirus in Umbria, sette vittime e 556 nuovi positivi: 5.509 tamponi effettuati

PERUGIA – L’ultimo bollettino diramato giovedì 19 da Regione Umbria parla di 556 i nuovi positivi su 5.509 tamponi effettuati con un tasso di positività del 10,1%, stabile rispetto agli ultimi giorni. Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche sette decessi e 438 guariti. I ricoverati totali sono 446 (+2 rispetto a ieri) per una occupazione totale del 50% dei posti, mentre in terapia intensiva sono 76 (+1), circa il 58% dei posti totali.

Riduzione Giovedì mattina nel corso del briefing settimanale della Regione Umbria, i ricercatori del Nucleo epidemiologico regionale hanno sottolineato che in Umbria “come a livello nazionale abbiamo una riduzione della crescita che non è più esponenziale. Negli ultimi 15 giorni vediamo un appiattimento, anche se quando ci sono molti casi alcune defaillance dei sistemi di contact tracing possono esserci stati. Ma più indicatori insieme ci fanno vedere una situazione più stabile rispetto all’impennata da ottobre a inizio novembre. Quindi le misure prese stanno dando risultati”. Nel corso del briefing è stato riportato come l’indice Rt (parametro di riproducibilità dell’infezione) medio negli ultimi 15 giorni calcolato dalla Regione sarebbe a 1,01.