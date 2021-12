Coronavirus in Umbria, allarme Gimbe: “In Umbria nuovi casi a +86 per cento in una settimana”

PERUGIA – Nella settimana dal 15 al 21 dicembre i nuovi casi Covid in Umbria sono cresciuti dell’ 86,3 per cento rispetto alla precedente. Lo rileva il monitoraggio settimanale della fondazione indipendente Gimbe. Che evidenzia anche una performance “in peggioramento” per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 78,8% (media Italia 77,9 %) cui aggiungere un ulteriore 3,1% (media Italia 3,1%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 54,1% (media Italia 51,2%).