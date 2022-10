Coronavirus, in Umbria al via da lunedì le prenotazioni per la quinta dose

PERUGIA– Da lunedì 24 ottobre in Umbria sarà possibile prenotare l’ulteriore dose di richiamo, la quinta, del vaccino anti Covid per le categorie prevista. Lo ha annunciato venerdì l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, in occasione della presentazione dei dati del report epidemiologico e ribadendo “la necessità di adottare ogni forma di prevenzione per evitare il rischio di contagio”. La Regione spiega che la quinta dose è riservata a persone con più di 80 anni, ospiti delle strutture residenziali per anziani, ultrasessantenni con fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti, che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo con vaccino a mRNA monovalente, una volta trascorsi almeno 120 giorni dalla stessa o dall’ultima infezione da SARS-CoV-2, su richiesta dell” interessato, tutti gli altri soggetti ultrasessantenni che hanno già ricevuto un secondo richiamo con vaccino a mRNA monovalente, una volta trascorsi almeno 120 giorni dal secondo richiamo o dall” ultima infezione da SARS-CoV-2.

Il bollettino quotidiano

Nel frattempo salgono a 218, quattro in più di giovedì, i ricoverati Covid in Umbria dove scendono a uno, da due, i posti occupati nelle terapie intensive e si segnala un nuovo morto per il virus. Emerge dai dati sul sito della Regione. Nell’ ultimo giorno sono emersi 764 nuovi casi e 850 guariti, con gli attualmente positivi in leggero calo e ora 7.370, 87 in meno. Sono stati analizzati 3.445 tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 22,1 per cento, sostanzialmente stabile rispetto al 22,1 per cento dello stesso giorno della scorsa settimana.