Coronavirus in Umbria: a Marsciano un turista belga positivo e 9 in quarantena

MARSCIANO – La prudenza non è mai troppo e la guardia non va mai abbassata. Il Comune di Marsciano ha emesso una ordinanza per mettere in isolamento un turista belga in vacanza da domenica 19 sul territorio comunale e risultato positivo al Covid-19 a seguito di un tampone eseguito dopo che aveva manifestato una lieve sintomatologia. Al momento è in isolamento nel casolare affittato per trascorrere la vacanza e le sue condizioni non destano preoccupazione. Insieme a lui sono in quarantena, con un provvedimento emesso dalla Usl, anche altre nove persone facenti parte dello stesso gruppo di turisti provenienti dal Belgio e che sono in attesa, a loro volta, di conoscere i risultati dei tamponi eseguiti.

Il sindaco “I provvedimenti di isolamento – spiega il Comune – sono stati emessi con validità di 14 giorni e comunque fino a che non ci sarà il riscontro di negatività al Covid-19. Intanto, è in corso una verifica degli spostamenti del gruppo di turisti in questi giorni di permanenza in Italia, al fine di valutare eventuali situazioni di rischio e adottare le misure necessarie”. Intanto, in Umbria i contagi sono in aumenti dopo i tre di martedì e i due di mercoledì altri due contagi sono stati accertati nelle ultime 24 ore secondo i dati ufficiali pubblicati dalla Regione e aggiornati al 23 luglio. Con un guarito in più (in totale sono 1.361), gli attualmente positivi salgono a 22 mentre sono 1.463 complessivamente i contagi registrati nella regione dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Quanto ai ricoverati sono sei, nessuno dei quali in terapia intensiva; il totale dei tamponi eseguiti ha toccato quota 115.059.