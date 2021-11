Coronavirus in Umbria: 96 casi e 67 guariti, ricoveri in discesa ma c’è un’altra vittima

Vaccinazioni

Alle ore 8 di venerdì 12 novembre risultano somministrate 1.313.297 dosi di vaccino in Umbria (+850, erano 1.312.447 alle ore 8 di giovedì 11 novembre), pari all’89,38% delle dosi disponibili (1.469.324). Ciclo vaccinale completo per 676.133 persone (+687), pari all’83,73% della popolazione avente diritto. Prima dose per 689.821 soggetti (+194) pari all’85,44% della popolazione avente diritto. Terza dose per 59.038 soggetti (+1.810), pari al 7,34% della popolazione avente diritto.