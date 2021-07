Coronavirus in Umbria, 95 nuovi casi, i positivi totali risalgono sopra quota 1000

PERUGIA – Il bollettino della regione Umbria per sabato 24 luglio segnala 95 nuovi casi di Covid 19 su 4.109 tamponi esaminati, dei quali 79 non vaccinati e 7 con la prima dose. La percentuale di positivi è dunque di 2,31%. Le guarigioni sono state 21 senza altri decessi che dunque restano a 1424. Gli attuali positivi al virus in Umbria sono 1.017. Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 57.594 positività (+95).

Ricoveri. Sempre a sabato sabato i positivi ricoverati negli ospedali umbri sono 11 (-3) di cui 2 (+1) in intensiva. Nel dettaglio dei nosocomi: Terni 9 ricoveri (+1), di cui 2 (+1) in intensiva; Perugia 2 ricoveri (-4). In isolamento contumaciale ci sono 1.006 persone (+77).

Vaccinazioni. Sempre a sabato 24 luglio risultano somministrate 943.003 dosi di vaccino in Umbria (+10.256), pari al 92,55% delle dosi disponibili (1.018.931). Ciclo vaccinale completato per 416.044 persone, il 53,93% sul totale. Prima dose ricevuta dal 70,64% della popolazione vaccinabile, ovvero 544.755 soggetti.