Coronavirus in Umbria, 86 i nuovi casi e 82 guariti: ricoveri stabili ma ci cono tre vittime

Vaccinazioni

Alle ore 8 di giovedì 23 settembre risultano somministrate 1.250.243 dosi di vaccino in Umbria (+2.323, erano 1.247.920 alle ore 8.00 di mercoledì 22 settembre), pari al 90,14% delle dosi disponibili (1.387.044). Ciclo vaccinale completo per 605.259 persone (+1.668) pari al 78,09% sul totale degli aventi diritto. Prima dose per 665.935 soggetti (+1.080) pari all’85,97% della popolazione vaccinabile.

Il monitoraggio Gimbe

Notizie incoraggianti per l’Umbria mergono dal monitoraggio della fondazione Gimbe relativo alla settimana 15-21 settembre. L’analisi evidenzia infatti un miglioramento per quanto riguarda i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (130) e una diminuzione dei nuovi casi (-13,7%) rispetto alla settimana precedente. Sotto la soglia di saturazione risultano i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (7%) e in terapia intensiva (6%).